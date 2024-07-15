9 Temmuz gecesi başarıyla uzaya fırlatılan Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzay yolculuğunda görev yörüngesine ulaşma yolunda bir aşama daha kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile yeni gelişmeyi TÜBİTAK duyurdu.

Görev yörüngesine ulaşma yolunda bir aşamayı daha başarıyla atlatıldığını kaydedilen TÜRKSAT 6A'nın üçüncü ateşlemesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

İlk ateşlemenin ardından 8 derece, ikinci ateşlemenin ardından 0,6 derece olarak elde edilen yörünge eğikliğini üçüncü ateşleme ile 0,05 dereceye düşürdüklerini ifade eden TÜBİTAK, paylaşımında, "Enberi irtifamızı ise 32 bin km’den 35,791 km’ye çıkardık. Bu yörünge transferi manevrası için yaklaşık 58,6 kg kimyasal itki yakıtı kullandığımız ateşleme 7 dakika sürdü. Uydumuz, bu ateşleme ile Ekvator düzlemindeki yeni yörüngesine oturtulmuş oldu. Daha dairesel formdaki yörüngemizde, uydumuzla tek bir yer istasyonundan daha uzun süre iletişim kurabiliyoruz. Dördüncü ateşleme için heyecanımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Tubitak/status/1812543977574301759