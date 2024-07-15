Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yörünge sürecinde 4. ateşlemenin 16 Temmuz'da gerçekleşeceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kacır, ""Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı görev yörüngesine yaklaştırmak için planlanan üçüncü ateşlemeyi ekiplerimiz bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi. İkinci ateşlemenin ardından elde ettiğimiz 0,6 derecelik yörünge eğikliğini bu ateşleme ile 0,05 dereceye düşürdük ve 32 bin 32 km olan enberi irtifasını 35 bin 791 km'ye kadar çıkardık. Artık yörüngemiz daha dairesel. Yaklaşık 7 dakika süren bu yörünge transferi manevrası için 58,6 kilogram kimyasal itki yakıtı kullanıldı. Planlanan 5 ateşlemeden dördüncüsü 2 gün sonra 16 Temmuz’da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Editör: Mehrican Candemir