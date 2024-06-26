Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma öncesi testlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirerek, “Yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranı ile ülkemizin en büyük Ar-Ge projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun olarak ilerliyor. İki hafta içerisinde uydumuzu uzaya göndereceğiz. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye uzay yarışında yeni bir döneme girecek” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun entegrasyon ve testlerinin 10 yıllık bir süreçte Türksat ve TUSAŞ iş birliğiyle ülkemize kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, Türksat 6A'yı Türksat'ın yanı sıra TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH'in katkılarıyla en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerini vurguladı.

Uydu Falcon 9 ile fırlatılacak

Türksat 6A Uydu Projesi'nin gereksinimler doğrultusunda ve proje takvimine göre süren faaliyetlerinin proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından da takip edildiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat uydularının yedekliliğini sağlayacak ve mevcut kapasiteyi artıracak Türksat 6A'nın 6 Haziran'da SpaceX tesislerine ulaştığını kaydederek, “Nakliye işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlatılan fırlatma aşaması testleri de tamamlanma aşamasına geldi. Mevcut proje takvimine göre temmuz ayı ikinci haftasının başında Türksat 6A uydumuzu Space X firmasının Falcon 9 tip roketiyle uzaya göndermeyi planlanıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranı ile ülkemizin en büyük Ar-Ge projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun olarak ilerliyor” dedi.

"Haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek"

Türksat 6A uydusu ile Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağını kaydeden Uraloğlu, "Bu sayede uydumuzun yerli ve milli olarak üretilen her parçası uydu deneyimi kazanmış olacak. Bu çok önemli. Çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek” dedi.

Bir haberleşme uydusu 250 milyon dolar

Önemli bileşenlerin yerli üretim haline gelmesinin ve dışa bağımlılığın azalmasının güvenlik açısından da önemini vurgulayan Uraloğlu, “Sadece bir uydunun değerini bile düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Ayrıca Türksat 6A'nın uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda da önemli katkısı olacak. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olabilecek. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek” ifadelerini kullandı.