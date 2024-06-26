TÜRKTOB Başkanı Hacı Ömer Güler, bazı medya organlarında ve sosyal medyada yayılan 'bin yıllık tohum' haberlerine yönelik uyarılarda bulundu. Güler, bu tür haberlerin bilimsel doğruluk ve tarımsal uygulamalarla örtüşmediğini belirterek, çiftçilerin bu yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Güler, siyez, peygamber, dallı, kara, kavlıca ve karakılçık gibi yerel buğday türlerinin abartılarak tanıtıldığını ve bu tür haberlerin çiftçilerde yanlış algılar oluşturduğunu söyledi. "Hayal satanlara inanan çiftçilerimiz hayal kırıklığına uğramasın, parasını ve emeğini boşa harcamasın," diyen Güler, bu tür tohumların verim ve dane sayılarının gerçekte abartıldığına dikkat çekti.

En güvenli yer 'gen bankaları'

Tohumların biyolojik yapıları gereği uzun süreler boyunca canlı kalmalarının zor olduğunu belirten Güler, "Tohumlar, nem, sıcaklık ve ışık gibi çevresel faktörlere karşı son derece hassastır. Bu nedenle birkaç yüz yıl, hatta onlarca yıl boyunca bile canlı kalmaları, özel koruma yöntemleri kullanılmadığı ve yenileme yapılmadığı takdirde mümkün değildir," dedi. Güler, tohumların saklanacağı en güvenli yerlerin gen bankaları olduğunu vurguladı.

Arkeolojik tohumların modern tarımda kullanımı mümkün değil

Güler, arkeolojik kazılarda bulunduğu iddia edilen ve çimlendiği öne sürülen tohumların modern tarımda kullanılmasının mümkün olmadığını belirtti. "Bu tohumların genetik materyalleri bitki evrimini ve tarihini araştırmak için kullanılıyor, ancak bu tohumların modern tarımda kullanılabileceği yanlıştır. Modern tarım, yüksek verimlilik ve dayanıklılık gerektirir," dedi.

"Çiftçiler dolandırıcılara karşı uyanık olmalı"

Çiftçileri dolandırıcılara karşı uyaran Güler, "Hiçbir yetkisi olmayan insanlar köylerde tohum topluyor. Buna bir dur diyelim. Çiftçilerimiz dolandırıcılara kanmasın. Fırsatçılar çiftçimizin emeği ile oynuyor," dedi. Güler, modern tarımın gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirilen ve saklanan sertifikalı tohumların, tarımsal üretimin temelini oluşturduğunu ve bu tohumların gelecekte de tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Sertifikalı tohum üretimi ile verimlilik artacak

"Geçmişten gelen mirasımızı modern tarım teknikleri ve bilimsel araştırmalarla geleceğe taşımak, tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır," diyen Güler, modern tohumculuk endüstrisinin sürekli gelişim ve inovasyonla, artan sertifikalı tohum üretimiyle tarımsal verimliliği artırmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Çiftçiler yanıltıcı haberlere kanmamalı"

Güler’in açıklamaları, çiftçilerin bilgi sahibi olmalarının ve doğru kaynaklardan bilgi edinmelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Modern tarımın gerekliliklerine uygun olarak geliştirilen ve saklanan tohumlar, tarımın sürdürülebilirliği ve verimliliği için hayati önem taşıyor. Çiftçiler, yanıltıcı haberlere kanmadan bilimsel doğrulara ve yetkililere güvenmelidir.