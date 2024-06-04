İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, 70'nci yılına özel gala gecesi düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Divan Kuruçeşme'de gerçekleşen kutlamaya Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve TürkTraktör Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, CNH Industrial Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Carlo Alberto Sisto, TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Türk Traktör Yönetim Kuruluu Başkanı Levent Çakıroğlu, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi kendilerine şiar edindiklerini ifade etti.

TürkTraktör'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 70 yılına tanıklık ettiğin belirten Çakıroğlu, "Tarımın ve şehirlerin mekanizasyon ihtiyaçlarını yüksek yerlilik oranı ve dünya standartlarında ürün kalitesiyle karşılayan TürkTraktör, köklü geçmişinden aldığı mirasla Koç Topluluğu'nun ve değerli ortağımız CNH'in vizyonu doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Traktör üretimindeki payı, pazardaki açık ara liderliği, tarım sektörünün gelişimindeki rolü ve rakipsiz ihracat performansıyla başarısını hep daha yükseğe taşıyan TürkTraktör, 70 yılın tecrübesinin yanında ilk günkü heyecanı ve dinamizmiyle yolunda kararlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürecek." açıklamasında bulundu.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne ise, traktör üretiminin yüzde 56'sını, ihracatın ise yüzde 79'unu tek başlarına karşıladıklarını aktaran, "TürkTraktör'ün 70 yıllık serüveninde elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olan, TürkTraktör ailesinin kıymetli üyelerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.