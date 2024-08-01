TürkTraktör, 2024 yılının ilk altı yerinde 24 bin 920 adet traktör üreterek Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yüzde 59'unu, ihracatının ise yüzde 80'ini sağlıyor. Yılın ilk yarısında elde ettiği net kâr 3.836 milyar TL, toplam cirosu ise 33.668 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kâr marjı yüzde 16,2, FAVÖK marjı ise yüzde 18,4 seviyesinde gerçekleşti.

İç pazar ve ihracat verileri

Yurt içi pazarda 17 bin 604 adet traktör satışı gerçekleştiren TürkTraktör, ihracatta ise 8 bin 185 adede ulaştı. Haziran sonundan bu yana Türkiye traktör pazarında iki marka ile yüzde 48,3 pazar payına sahip olan şirket, 17 yıldır sürekliliğini sürdürüyor. New Holland markası pazarın lideri konumundayken, premium marka Case IH ise pazarda ikinci sırada yer alıyor.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, 70. yıllarını kutladıklarını 2024 yılının ilk grubunu güçlü bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Séjourné, "Tarım ve şehirleri depolamak için var gücümüzle çalışırken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 59'unu, ihracatın ise yüzde 80'ini karşılamaktan büyük bir gurur üretir. Dünya standartlarındaki en son emisyon seviyesi olan Faz 5 geçişini tamamladığımız geniş ürün gamımızla, Çiftçilerimizin alınmasının karşılığını almak için her türlü ihtiyaçlarında yanlarında kalma çabası içerisindeyiz. Sürdürülebilir ve çevreci tarımın anahtarı olan en son teknoloji traktör ve oyunlarımızı tercih eden çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.