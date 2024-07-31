Medyaradar.com internet sitesine Turkuaz Medya’nın başvurusu üzerine erişim engeli getirildiği ortaya çıktı. Kararın gerekçesinin, “Ekran Kedisi” adlı köşede 19 Temmuz'da yayımlanan yazının “Turkuvaz Medya'nın içi boşaldı!” ara başlıklı bölüm olduğu öğrenildi.

Medyaradar.com sitesine erişim engelli kararı Turkuaz Medya’nın başvurusundan sonra 30 Temmuz 202'te İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

“Kalemlerimiz eğilmeyecek, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz”

Siteden yapılan açıklamada “Medya dünyasının özgür sesi MedyaRadar dün akşam saatlerinde keyfi bir uygulama ile karşı karşıya kaldı. Arkasına siyasi iktidarın rüzgarını alan Turkuvaz Medya Grubu bir haberi gerekçe göstererek ‘tebligat ve uyarı’ olmadan bizleri susturmaya çalıştı” denildi.

T24’ün haberine göre, “Ekran Kedisi” adlı köşede, “Turkuaz Medya grubundan maaşların yetersizliği dolayısıyla ayrılmalarının yaşandığı” iddiasının aktarıldığı yazı için içerik kaldırma kararı alındı. Ancak söz konusu karar ne Medyaradar’ın ne yöneticilerinin ne de servis sağlayıcılarına iletildi. Kararın tebliğ edilmemesi üzerine kaldırılmayan içerik için Turkuaz Medya, bu kez sitenin kapatılmasına yönelik Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Dün yapılan başvuruda bugün Medyaradar için kapatma kararı verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Erişim engelleme kararları, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir sansüre dönüşmemelidir" denildi.

"Hakimlikler de Anayasa hükümlerine aykırı bir karar alamaz" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle:

"Anayasamızın 13. Maddesi temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmayacağını belirtiyor. Anayasanın 28. maddesi ise ‘Basının hür olduğunu ve sansür edilemeyeceğini’ devletin de basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü olduğunu vurguluyor. 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3. Maddesi ise ‘Basının özgür ve bu özgürlüğün; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerdiğini’ açıkça beyan ediyor.

"Bu nedenle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından www.medyaradar.com URL adresli internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı temel hak ve özgürlüklere aykırı bir karardır. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği kararında Turkuvaz Medya’nın bir müracaatı neticesinde daha önce alındığı anlaşılan kararın uygulanmadığı gerekçe gösteriliyor. Ancak Medyaradar İnternet Sitesi yetkilileri konuyla ilgili olarak tebligat gönderilmediğini belirtiyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ‘Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu’ 11. maddesi ile garanti altına almıştır. Bu nedenle hakimlikler de Anayasa hükümlerine aykırı bir karar alamaz!

"Erişim engelleme kararlarının bu kadar rahat verilebilmesi ise bütün basının haberleri üzerinde caydırıcı etki yapıyor. Anayasaya göre herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Erişim engelleme kararları, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir sansüre dönüşmemelidir."

Sitenin yeniden yayına başladığı ancak 19 Temmuz'da “Turkuvaz Medya'nın içi boşaldı!” başlığının yer aldığı yazının siteden kaldırıldığı görüldü.