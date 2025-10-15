Apple’ın amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 17 Pro Max, canlı turuncu rengiyle dikkat çekerken bazı kullanıcılar beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlara göre, cihazların turuncu rengi zamanla pembe tonlara dönüşmeye başladı.

Reddit’te kullanıcıların paylaştığı görsellerde renk değişiminin özellikle çerçeve ve kamera yuvası çevresinde belirginleştiği görülüyor. Arka panel ise farklı bir kompozit katmandan yapıldığı için turuncu rengini koruyor.

Sorunun kaynağı ne olabilir?

WCCFTech’in haberine göre, sorun büyük olasılıkla alüminyum ile hava arasındaki oksidasyon tepkimesinden kaynaklanıyor. Normalde Apple, telefonlarında bu tür reaksiyonları önlemek için dayanıklı bir anotlanmış sızdırmazlık katmanı kullanıyor. Ancak bazı modellerde bu kaplamanın eksik veya hatalı olabileceği belirtiliyor.

Kullanıcılar tepkili

Reddit’teki paylaşımlarda kullanıcılar hayal kırıklığını dile getirdi:

"Başlangıçta turuncu iPhone 17 Pro Max’imin Rose Gold rengine döndüğünü gördüm. Apple Store’a gidip değiştirme yapıp yapamayacaklarını sormayı düşündüm, çünkü pembe değil turuncu istemiştim."

Henüz Apple cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, sorunun yaygın olup olmadığını ve değişim/onarım süreçlerini merak ediyor.