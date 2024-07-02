Toprak Mahsulleri Ofisi, Haziran ayının ilk haftasında 2024 mahsulü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak açıkladı. TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, yeni alım fiyatları ve ek desteklerin tarım sektörüne olumlu etki oluşturacağını öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Haziran ayının ilk haftasında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2024 mahsulü hububat alım fiyatları ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak açıklandı.

Bakanlıkça, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere buğday için ton başına bin 750 liraya kadar, arpa için ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği de verilecek.

Fark ödemesi desteğiyle ise üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada 8 bin lira geçecek. TMO’dan yapılan açıklamada yurtiçinde üretilen buğdaydan elde edilen katı un ihracatındaki yasağın da kalktığı duyuruldu.Bununla birlikte, 15 Ekim 2024 tarihine kadar buğday ithalatı da durduruldu.

2024 yılı hububat fiyatlarına ilişkin açıklamalar yapan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, ‘’Yeni alım fiyatları ve ek destekler, çiftçilerin emeğinin karşılığını daha iyi almasını sağlayacak TMO'nun bu adımının üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlayacağını ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artıracağını düşünüyoruz" dedi.

Buğday taban fiyatının fark ödemesi dahil ton başına 11 bin TL olmasından memnun olduklarını belirten Tezcan, bu yıl buğday rekoltemizin 20 milyon tona ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, "2023 sezonundaki 22 milyon tonluk miktarla son yılların en yüksek buğday hasadını gördük, ancak bu yıl özellikle İç Anadolu'da yağışların azalmasının rekoltede bir miktar düşüşe yol açtı. TMO geçen yıl 13,5 milyon ton buğday satın aldı. Bu yıl ise TMO’nun yapacağı alımlara ek olarak sanayicilerimizde yoğun alımlar gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Öte yandan şu anda piyasada çok fazla stok yok. Yüksek faizlerden bu yıl stok yapılması şansı da pek olmayacak" diye konuştu.

Son 10 yıldır dünya ihracat lideri konumunda olduklarını belirten Tezcan,“2023 yılında 3.6 milyon tonun üzerinde bir ihracat miktarına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırmış olduk.Bu yıl da 4 milyon ton barajını zorlayarak önemli seviyede ihracat başarısına ulaşmayı hedefliyoruz. Devletimizin ve ilgili kurumlarımızın da desteğiyle 2024 yılında 1,5 milyar doların üzerinde bir un ihracatı geliri hedefliyoruz.” dedi.