Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı, son uçuş testinde önemli bir aşamayı başarıyla tamamladı. Uçak, iniş takımlarını havada kapatarak gerçekleştirdiği testte mükemmel bir performans sergiledi.

TUSAŞ tarafından yayımlanan videoda, ANKA-3’ün kalkışının ardından iniş takımlarını kapatarak test uçuşunu başarıyla tamamladığı görüntüleniyor. Videoda, ANKA-3’ün üstün performansı ve ülkemizin savunma gücüne katkı sağlayacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştığı vurgulanıyor.

ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı Projesi, ilk olarak Kasım 2022’de duyurulmuştu ve ilk uçuşunu 18 Mart 2023’te gerçekleştirmişti. Çift motorlu konfigürasyonunun 23 Mayıs 2024’te üretileceği, eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından açıklanmıştı. Bu konfigürasyonun süpersonik hızlara ulaşarak, Milli Muharip Uçak KAAN ile birlikte operasyonlarda görev alması bekleniyor.

ANKA-3, keşif, gözetleme, taarruz, hava-hava angajmanı, elektronik harp ve diğer birçok görevi yerine getirebilen yeni nesil bir İHA sistemi olarak dikkat çekiyor. Uçak, 1200 kg faydalı yük kapasitesine sahip olup, SOM-J, MK-82 ve Minyatür Bomba (SDB) gibi büyük mühimmatları taşıyabilme özelliğine sahip.

Performans Özellikleri:

Maksimum Seyir Hızı: 0.7 Mach

0.7 Mach İrtifa Tabanı: 40.000 ft

40.000 ft Faydalı Yük Kapasitesi: 1200 kg

1200 kg Havada Kalış Süresi: 10 saat

ANKA-3, Türk savunma sanayisinin gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren #ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. 💪🏻 pic.twitter.com/hNixFoSM4U — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) August 19, 2024