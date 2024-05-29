TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik programı tarafından ölçeklendirilebilir, sürdürülebilir ve globalleşme potansiyeli olan erken aşama girişimlere yönelik olarak kurgulanan hızlandırma programı TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır!'ın demoday etkinliği gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Hızlandırma programına dahil olan 12 girişimin sunum yaptığı ve girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İzel Levi Coşkun ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

Girişimcilik yolculuğunda girişimcilerin duracakları istasyonlar, yararlanacakları kaynaklar ve tanışacakları yeni yol arkadaşlarının girişimciyi güçlendirmesi ve desteklemesi gerektiğine dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konuşmasında, “Bu bakış açısı ile TÜSİAD olarak girişimcilik ekosistemimizin gelişmesi için projeler geliştiriyor, raporlar hazırlıyor ve girişimciliğin kavramsal ve mevzuata yönelik çerçevesine yönelik yürütülen çalışmalara görüş oluşturuyoruz. Tüm bunlarla birlikte bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik programlar ve çalışmalar yürütüyoruz. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ile 2011'den bu yana amacımız gençlerimizin iş fikirlerine rehberlik etmek ve onları girişimcilik yolculuklarında desteklemek. Bu doğrultuda bugün dinleme fırsatını bulacağımız Dönüşümü Hızlandır! programının ilk mezunları olan 12 girişimde yer alan tüm girişimcilerimize bu uzun, zorlu ve eşsiz yolculukta başarılar diliyorum!” diye konuştu.