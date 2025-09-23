TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında karar çıkmadı. Bir sonraki celse 20 Ocak 2026’da yapılacak.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında açılan davada ikinci duruşma görüldü.

Bugün saat 14.00’te İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada karar çıkmadı. Dava, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30’a ertelendi.

Suçlamalar

Turan ve Aras hakkında, 13 Şubat 2025’te yapılan TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Soruşturma sürecinde her iki isim de 20 Şubat’ta Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade vermişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Turan ve Aras, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Ömer Aras’tan tartışma yaratan sözler

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat’taki genel kurulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında soruşturma başlatılıyor, ardından farklı gerekçelerle tutuklanıyor.” Gazeteciler bilirkişi görüşmelerini yayınladıkları için gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmenleri tutuklanıyor.”

Aras ayrıca, 6 Şubat depremleri ve Kartal’daki yangına değinerek şunları söylemişti: