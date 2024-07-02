İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, ülkeler ve şirketler bazında girişimcilik konusunda rekabetçiliğin nasıl artırılacağının en önemli gündemlerden biri olduğunu belirterek, "Özellikle girişimcilik ve teknoloji girişimciliği bu bağlamda çok daha kritik bir rol alıyor." dedi.



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) hazırladığı "Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye" raporu, TÜSİAD Genel Merkezi'nde tanıtıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İzel Levi Coşkun ve üyeler katıldı.

Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, TÜSİAD'ın gündeminde Türkiye için çok kıymetli olan girişimcilik ve teknolojinin olmasının kendilerini de çok memnun ettiğini söyledi.

Temel görevlerinin Türkiye'ye daha fazla uluslararası doğrudan yatırım kazandırmak olduğunu hatırlatan Dağlıoğlu, bu faaliyeti de Türkiye'nin genel stratejileri çerçevesinde yaptıklarını kaydetti.

- "Rekabetçiliği artırmada girişimcilik ve teknoloji girişimciliği çok daha kritik bir rol alıyor"

Dağlıoğlu, Türkiye ekonomisinin son 20-21 yıllık dönemde orta-düşük gelirli bir ülke seviyesinden yüksek-orta gelirli bir ekonomi seviyesine çıktığını vurguladı.

Dağlıoğlu, yakın gelecekte Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler düzeyinde olacağını dile getirerek, "Türkiye'nin ihracatı 2002'de dünya ticaretinin yaklaşık binde 58'ini alırken artık yüzde 1,1'lere yaklaşmış bir seviyede. Dünyadan aldığımız payı da iki katına çıkarmış durumdayız. Dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığımız pay, 20 yıl öncesin yaklaşık binde 2'ler civarındayken şimdi kabaca yıllık ortalama yüzde 1 olarak söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı"na başlarken bazı hedefler koyduklarını anlatan Dağlıoğlu, Türkiye'yi dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi yapmanın bu hedeflerin en önde geleni olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"İhracattaki payımızı önümüzdeki dönemde yüzde 1,5'e çıkartmak, dünyadan aldığımız uluslararası doğrudan yatırımları yine yüzde 1,5'lere çıkartmak bu hedeflerin içerisinde. Şimdi bu hedeflere nasıl ulaşacağız? Özellikle de dünyada bu kadar çok sınama varken, dünyada çok kritik dönüşümler yaşanırken, hep bahsedilen ikiz dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konuları. Ülkeler ve şirketler bazında bu konuda rekabetçiliğimizi nasıl artıracağımız en önemli gündemlerden biri. Özellikle girişimcilik ve teknoloji girişimciliği bu bağlamda çok daha kritik bir rol alıyor. Tabii ki TÜSİAD üyelerinin her birinin AR-GE birimi var, bazıları zaten kendileri bir girişim platformu olarak faaliyet gösteriyor. Ama burada küçük şirketlerden gelen inovasyon kabiliyetini göz ardı etmemek lazım."

- "Türkiye'nin gelecek dönemde koyduğu hedeflere ulaşmada girişimciliğin rolü çok önemli"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'nin gelecek dönemde yapacağı atılımların, koyduğu hedeflere ulaşmada girişimciliğin çok önemli rolü ve yeri olduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak 2015'ten bu yana stratejik bir şekilde dünyadaki bazı platformları kendilerine hedef göstererek, oralarda Türkiye'yi dünya arenasına çıkardıklarını aktardı.

Hedefledikleri finansal ve stratejik yatırımcıları, özellikle de teknoloji alanındakileri birebir ziyaret ettiklerini dile getiren Dağlıoğlu, "Onları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ettik. Son dönemde yapılan çalışmalarla sadece bizim kurumumuz da değil, kamudaki bütün aktörler, özel sektör paydaşları, ekosistemdeki tüm paydaşlar çok özverili bir çalışma gerçekleştirerek bu bahsettiğimiz başarıların hepsine aslında ulaşmış oldu. Ama bu çok sürekli devam eden bir rekabet olduğu için durmamak, aksine hızlanmak, faaliyetlerimizi artırmak, çalışmalarımızı artırmaktan geçiyor." diye konuştu.

Dağlıoğlu, dünyadaki likidite oranına dair negatif göstergeler ışığında dahi Türk girişimcilik ekosistemine ilişkin çok umutlu olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, hem girişimcilerle hem yatırımcılarla yaptıkları her toplantıda çok daha heyecanlandığını, gerçekten çok başarılı işler olduğunu söyledi.

Çok başarılı, dünyada rekabetçi hizmetler ve ürünler üretildiğini dile getiren Dağlıoğlu, "Eksikleri ne? Fonlamaya erişip, şimdi burada TÜSİAD'dayız. Fonlamanın olduğu yerlerden birinden bahsediyoruz. Mentörlük bu girişimcilere gerçekten o mentörlük desteği, onlara yol göstermek inanın birçok maliyetten de kurtarıyor ve hedeflerine, belki işte o rekabette öne geçmeleri için de çok kıymetli katkısı oluyor. Bu bağlamda da aktif yürüyen çalışmalar olduğu için teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Dağlıoğlu, girişimcilik ve teknolojinin konuşulduğu her ortamda görev alanlarına giren konularda işbirliği yapmaktan her zaman memnuniyet duyacaklarının altını çizdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TURCORN 100 projesine de değinen Dağlıoğlu, yatırımcı perspektifiyle nasıl bir katma değer üretebilecekleri noktasında beraber çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

- "Rapor, Türkiye'nin girişimcilik konusunda sahip olduğu dinamizme ve rekabet gücüne odaklanıyor"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan da Türkiye'nin, son 5 yılda girişimcilik alanında önemli adımlar attığına ve büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkati çekerek, 2020'den bu yana 1 milyar dolarlık ve 10 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan toplamda 6 girişim çıkarttığını söyledi.

Turan, "Türkiye genç ve dinamik nüfusu küresel pazarlar ile köprü görevi gören stratejik konumu, AR-GE yetkinliği ve Avrupa Birliği düzenlemeleriyle büyük ölçüde uyumlu mevzuatı ile girişimcilik ekosistemi açısından bir cazibe merkezi olarak öne çıkmaktadır. Bugün tanıtımı yapılacak olan rapor, Türkiye'nin girişimcilik konusunda sahip olduğu dinamizme ve rekabet gücüne odaklanıyor." dedi.

Rapora ilişkin bilgi veren Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin girişimcilik alanında sahip olduğu gücü ve potansiyeli farklı yönleriyle ortaya koyan bu raporun tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları ile geniş kitlelere ulaşarak ekosisteme daha fazla yabancı yatırım çekilmesinde katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Teknoloji girişimciliği son yıllarda uluslararası doğrudan yatırımların sürükleyici faktörlerinden birisi haline gelmiş durumda. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin uluslararası yatırımların ve Türk girişimcilerin ilgisini Türkiye'ye çekmek üzere paydaşların da görüşlerini alarak hazırladıkları Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı Coşkun da hazırladıkları rapor ile Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yönelik özellikle yurt dışındaki bakış açısına olumlu bir katkı yapmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Coşkun, "Başarılarımızı ve ekosistemimizin güçlü yönlerini görünür kıldığımız zaman girişimcilerimizin başarı konusunda da daha çok yürekleneceğine inanıyor, yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların ise ülkemize daha çok ilgi duyacağını biliyoruz. Bugünkü rapor tanıtım etkinliğinin ardından bir sonraki aşamada özellikle yurt dışında ilgili mecralarda TÜSİAD'ın uluslararası kanallarında kullanarak raporun ve ekosistemimizin tanıtılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından raporun sunumu TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Eş Başkanı Barış Özistek, Maven Insights Şirket Ortağı Berç Çubukciyan ve Maven Insights Kıdemli Direktörü Deniz Kayahan tarafından gerçekleştirildi.

Rapor tanıtımından sonra, "Küreselin Yükselen Oyuncusu: Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde Gelecek Öngörüleri" başlıklı panel düzenlendi.