BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Yaşa Çocuk Derneği Kurucu Başkanı ve aynı zamanda hastane sınıfı öğretmeni olan Başöğretmen Selma Özdemir, ekonomik anlamda yetersiz koşullarda yaşayan onkoloji hastası çocukların tedavi sürecinde çocuklara ve ailelerine maddi manevi destek oluyor.

Derneğin 2019 yılında kurulduğunu dile getiren Özdemir, kuruluş hikayelerini anlattı. ‘Derneğimizde gönüllülerle birlikte yüze yakın üyemiz’ var diyen Özdemir, “Derneğimiz aslında hastane sınıfından doğdu. Bir gün orada fazla hediye geldiğinde çok yığılma oldu. Oradaki sorumlu hemşire de ‘Artık dernek kurma zamanın gelmedi mi?’ diye sordu. Sonrasında tüzük oluşturuldu ve dernek çatısı altında güzel bir aile oluşturduk. Türkiye bizi depremle birlikte tanıdı. 2007 yılından beri bu işi zevkle yapıyorum. Tepecik eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde bu işe başladım. Şu an orası kapandığı için İzmir Şehir Hastanesi’nde görevime devam ediyorum. Bizler hep bir aradayız ve canla başla çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Maddi ve manevi destek

Dernek olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Özdemir, “Okuma yazma bilmeyen annelere hastanelerde kaymakam oluruyla okuma ve yazma eğitimleri sağlıyoruz. Aynı milli eğitimde görülen dersleri müfredat doğrultusunda orada da çocuklarımıza öğretiyoruz. Sınav zamanlarında okuldaki öğretmenleriyle ilişki kurarak sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Tabi ki ağır tedavi süreçlerinde aksayan dersler oluyor ama genelde çocuklar karnelerini alıyorlar. Ayrıca İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümünde yatan çocuklar başta olmak üzere pediatri ve organ nakli servislerinde tedavi gören ihtiyaç sahibi hasta ve hasta yakınlarına ilaç desteğinde bulunuyoruz. Hastalıkla tanışma, savaşma, iyileşme sonrası normal hayata adapte olma süresinde psikolojik destek sağlıyoruz” dedi.

Kanserin bulaşıcı ve korkulacak bir hastalık olmadığına da dikkat çeken Özdemir, “Lütfen kanser dediği anda irkilmeyin. Oradaki hastalara özellikle çocuklara dokunmanız bir moral oluşturur. Bu moralle de hastalık daha çabuk atlatılır. Bu sebeple çocuklarımızın yaşaması için ‘Tut elimden’ diyoruz. Yeter ki hastaların elinden doğru bir şekilde tutabilelim” diye konuştu.

Burada anne şefkati var

Hasta yakını ve dernek üyesi Ayşin Kızılırmak 2019 yılından beri çocuğunun kanser tedavisi ile ilgilendiğini belirterek, “Dernekle kızım Masal’ın Akut Lenfoblastik Lösemi (Lösemi ALL) tedavisi sırasında yollarımız kesişti. Normalde iki yıllık bir tedavi sürecimiz vardı ancak hastalık tekrar nüksetti. Nakil yoluna girildi ve tedavimiz devam etti. Tüm bu süreç boyunca derneğin hep desteklerini gördük. Elimizden geleni bizler de yapmaya çalışıyoruz. Masal benim ilk çocuğumdu ve anneliğe dair hiçbir şey bilmiyordum. Maddi manevi zor durumdaydık. Selma hocam iyi ki yanımızdaydı. Anne gibi şefkatle yaklaştı. Onun destekleriyle başardık. Bir de ilik bağışı konusunda herkesi uyarmak istiyorum. Nakil bekleyen çocuklar için siz de elimizden tutun” dedi.

İyi ki Yaşa Çocuk Derneği ailesini tanıdım

Bir diğer hasta yakını ve dernek üyesi Güneş Akoğlu ise dernekle tanışma hikayesini şu şekilde aktardı: “2018 yılında çocuğumun Nöroblastom kanseri (çocukluk çağı kanseri) rahatsızlığı sebebiyle Tepecik Hastanesi’ne yolumuz düştü. Benim çocuğum hasta olduğunda 8 yaşındaydı. Şu an 14 yaşında ve hastalık 6. Kez nüksetti. Hastanede kemoterapi tedavisi görürken Selma hocam oradaydı. Ayaz hastanede odasında durmak istemeyen bir çocuktu. Selma hoca İngilizce, Fransızca konusunda kendisine destek oldu ve moral verdi. İyi ki o zamanlar Yaşa Çocuk Derneği ailesini tanıdım.”