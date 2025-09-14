Aksaray Bahçesaray Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde çıkan kavga sonrası 3 kişi yaralanırken, olayla bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilere öpücük atan ve “Zeki Müren’e selam” diyen şüpheli dikkat çekti.

Kavga nasıl çıktı?

11 Eylül’de Aksaray’daki Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi A-2 blokta Cevdet A., Mahmut T. ve Barış A. ile akrabaları olan Berat A., Berkay A. ve Çapan G. arasında ‘çırak dövme’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede levye, tornavida ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaralılar ve müdahale

Olay sırasında üç kişi ağır şekilde yaralanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Diğer şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adliye çıkışında ilginç sözler

Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında gazetecilere öpücük atan Berat A., “En kısa sürede yanınızdayım” diyerek yakınlarına seslendi ve ardından “Babama kimse yanlış yapamaz. Zeki Müren’e selam” ifadelerini kullandı.

Tutuklama ve cezaevine sevk

Berat A., Berkay A. ve Çapan G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, şüphelileri güvenlik önlemleri eşliğinde cezaevine teslim etti.