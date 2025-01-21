Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Ardından, Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması da eklendi. Özdağ, bu bağlamda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. Ümit Özdağ Metris Cezaevinde yatacak.

Suçlamalar ve ceza miktarı

Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu tanımlar ve bu suç, 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabilir. Özdağ’a yöneltilen suçlamanın, toplumsal barışı ve güvenliği tehdit edebilecek boyutta olduğu gerekçesiyle mahkeme, Özdağ’ı tutuklamaya karar verdi. Ancak, mahkeme süreci tamamlanmadan kesin ceza miktarı belirlenemeyecek. Ümit Özdağ'ın avukatı, 3 aylık bir ceza olasılığından söz etse de nihai kararın mahkemeye bağlı olduğu ifade edildi.

Zafer Partisi sözcüsünün açıklamaları

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamahmutoğlu, "3 aylık bir cezadan bahsediliyor" dedi ve mevcut durumda Özdağ'ın karar beklediğini aktardı. Bunun yanı sıra, parti yetkilileri, Özdağ’ın suçlamaları reddettiğini ve bu yargı sürecine karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından, siyasette de önemli bir tartışma başlatıldı. Özdağ’ın tutuklanmasını demokrasiye ve yargı bağımsızlığına yönelik bir saldırı olarak nitelendiren bazı muhalefet partileri, bu durumu hükümetin siyasi müdahalesi olarak yorumladı. Özdağ’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, bu tür müdahalelerin demokrasiye zarar vereceği ve halkın iradesinin engellendiği belirtildi.

Ümit Özdağ’ın cezası, mahkeme sürecinin sonunda verilecek karar ile netleşecek. Mevcut suçlamalar doğrultusunda, 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası olasılığı bulunuyor. Özdağ’ın tutuklanmasının ardından Metris Cezaevi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Ancak, tutuklamanın kesinleşmesi ve cezanın belirlenmesi için mahkemenin tamamlanması gerekiyor.