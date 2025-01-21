Ümit Özdağ, 3 Mart 1961’de Tokyo, Japonya’da dünyaya geldi. Babası Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs Darbesi’nde görev almış ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak Türk siyasetinde iz bırakmıştır. Babasının sürgünde olması nedeniyle Tokyo’da doğan Özdağ, ilk ve orta öğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Almanya’nın Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde siyaset bilimi, felsefe ve iktisat bölümlerinde tamamladı.

Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi’nde Türkiye’nin planlı kalkınma süreci üzerine yapan Özdağ, akademik kariyerinde özellikle güvenlik politikaları ve Türk milliyetçiliği üzerine yoğunlaştı. 1990 yılında doktor, 2001 yılında profesör unvanını aldı.

Siyasi kariyeri

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) başlayan siyasi kariyerinde genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Özdağ, partideki iç tartışmalar ve muhalefet hareketi nedeniyle 2016 yılında MHP’den ihraç edildi. 2017 yılında Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı ancak partiden ayrıldıktan sonra 2021’de Zafer Partisi’ni kurarak genel başkanlık görevini üstlendi.

Zafer Partisi ve göçmen politikaları

Ümit Özdağ, Zafer Partisi ile özellikle göç politikalarına karşı sert duruşu ve sığınmacılar konusundaki eleştirileriyle kamuoyunda dikkat çekti. Partisinin, millî güvenlik, ekonomik bağımsızlık ve göçmen politikaları ekseninde geliştirdiği söylemleri, Özdağ’ın milliyetçi ve ulusalcı görüşlerini yansıtmaktadır.

Kısa süre önce gözaltına alınması

Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025 tarihinde yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması, Türk siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

Özel hayatı

Dağıstan kökenli Kumuk bir aileden gelen Özdağ, bekâr ve bir çocuk babasıdır. Babası Muzaffer Özdağ’ın MHP’nin ilk kadın kolları başkanı olan Gönül Özdağ ile evliliğinden doğan Özdağ, Türk milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınmaktadır.

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961’de Tokyo, Japonya’da dünyaya geldi. Babası Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs Darbesi’nde görev almış ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak Türk siyasetinde iz bırakmıştır. Babasının sürgünde olması nedeniyle Tokyo’da doğan Özdağ, ilk ve orta öğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Almanya’nın Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde siyaset bilimi, felsefe ve iktisat bölümlerinde tamamladı.

Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi’nde Türkiye’nin planlı kalkınma süreci üzerine yapan Özdağ, akademik kariyerinde özellikle güvenlik politikaları ve Türk milliyetçiliği üzerine yoğunlaştı. 1990 yılında doktor, 2001 yılında profesör unvanını aldı.