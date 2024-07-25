Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu beş tutuklu sanığın avukatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ardından 19 Temmuz'da Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, aynı gün içerisinde Engin Polat ve diğer üç sanık için yapılan itirazları reddetmişti. Ancak Dilan Polat'ın dosyasında eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme pazartesi gününe ertelenmişti.

Dosyanın değerlendirilmesi

Pazartesi günü mahkemenin nöbetçi olmaması nedeniyle Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ancak mahkeme, dosyanın yetkili ve görevli itiraz makamının Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar vererek, dosyayı iade etti.

Mahkemenin kararı

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme heyeti, dosyayı yeniden ele alarak Dilan Polat'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu kararla birlikte Dilan Polat, cezaevinde kalmaya devam edecek.