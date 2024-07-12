Tütün sektörünün 2024 yılı ikinci yarısında gerçekleştireceği ihracatlarla, yılı 1 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediği bildirildi. Bu performans, sektörün 2023 yılındaki başarılı ihracat seviyesini koruyarak devam etmesi anlamına geliyor.

Yaprak tütün ihracatında yüzde 21 artış

Ege Tütün İhracatçıları Birliği'ne göre, yaprak tütün ihracatı 2024'ün ilk yarısında yüzde 21 artış gösterdi ve 107,6 milyon dolardan 130,6 milyon dolara yükseldi. Sigara ihracatından 218 milyon dolar, nargilelik tütün ihracatından ise 38 milyon dolar döviz getirisi sağlandı. Diğer tütün ürünlerinin ihracatı da 65 milyon dolarlık döviz kazancı ile dikkat çekti.

"1 milyar dolar hedefine ulaşacağız"

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, 2023 yılında yüzde 11’lik ihracat artışı yakaladıklarını ve 922 milyon dolar döviz getirisi sağladıklarını belirtti. 2024 yılının ikinci yarısında bu ivmeyi koruyarak 1 milyar dolar ihracat hedeflerine ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Türkiye tütün üretiminde dünya lideri

Umur, Türkiye'nin dünya tütün üretiminde yedinci sırada, oriental tütün üretiminde ise lider konumda olduğunu vurguladı. Yerli harman oranının yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarılması kararı sonrası, Virginia ve Burley tipi tütün üretiminde önemli gelişmeler kaydedildi. Virginia tipi tütünde üretim 20 milyon kiloyu geçti, hedef 30 milyon kilo. Burley tütünde ise 6 milyon kilo üretim hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik projeleri ile geleceğe yatırım

Tütün sektörünün sürdürülebilirlik odaklı projelerle yoluna devam ettiğini belirten Umur, dünya standartlarını karşılayabilen üretim teknolojilerine sahip olduklarını söyledi. Üretimi artırmak ve ihracatı desteklemek için sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini aktardı. Bu projeler kapsamında 60 bin tütün üreticisinin maliyetlerini azaltmak amacıyla Çiftçi Avantaj Kartı (ÇAK) uygulaması başlatıldı.

İhracat liderleri: Irak, ABD ve İran

Türkiye, 2024'ün ilk yarısında 103 ülkeye tütün ve tütün mamulleri ihraç etti. 68 milyon dolarlık taleple Irak zirvede yer aldı. Irak'ı 61 milyon dolarlık ihracatla ABD izlerken, İran’a yapılan ihracat yüzde 195 artarak 14 milyon dolardan 42 milyon dolara çıktı. Yaprak tütün ihracatında İran 39,6 milyon dolarlık taleple öne çıkarken, sigara ihracatında lider ülke 18,6 milyon dolarla yine Irak oldu. Irak, nargile tütünü ihracatında da 47,8 milyon dolarlık taleple zirvedeki yerini korudu.