Tütün ve alkol ürünlerinin 18 yaş altı bireylere satışı, Türkiye’de yıllardır süregelen bir sorun olarak sağlık uzmanlarının ve toplum sağlığı savunucularının gündeminde. Ancak, son yıllarda bu ürünlerin denetimsiz satışına yönelik ciddi bir gevşeme gözlemleniyor. Yasal düzenlemelere rağmen, tütün ve alkol ürünlerinin 18 yaş altı bireylere satılmasına dair denetim eksiklikleri, gençlerin fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratma potansiyeli taşıyor.

Yasal Çerçeve ve Gerçekler

Türkiye’de, 18 yaş altındaki kişilere tütün ve alkol ürünleri satışı yasaklanmış olmasına rağmen, bu yasağın uygulanması her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Alkol ve tütün ürünlerini satan mağazaların, büfelerin ve marketlerin birçoğunda, yaş kontrolü yapılmadığı gibi, satıcıların da bu kuralları ihlal etmesi yaygınlaşıyor. Özellikle küçük işletmelerin, denetimlerin yetersizliği ve ceza mekanizmalarının zayıflığı nedeniyle yasaklara karşı daha az duyarlı oldukları görülüyor.

Denetimsizlik ve Gençler Üzerindeki Etkisi

Tütün ve alkol ürünlerinin erken yaşta tüketimi, gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Alkol, erken yaşta bağımlılığa yol açma potansiyeli taşırken, tütün kullanımı ise akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, bu ürünlerin 18 yaş altı bireylere satışının önlenmesi gerektiğini vurgularken, denetimsizliğin gençlerin alışkanlıklarını şekillendirmede önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Yetersiz denetimler, aynı zamanda bu ürünleri satan dükkânların, yaş doğrulama konusunda gerekli önlemleri almadığı anlamına geliyor. Çoğu zaman, yalnızca yaş belgesinin sunulması gerektiği unutuluyor ya da satıcılar, kimlik doğrulama işlemi yapmaktan kaçınıyor.

Çözüm Önerileri: Daha Sıkı Denetim ve Eğitici Programlar

Uzmanlar, bu tür denetimsizliklerin önlenmesi için birkaç önemli adım atılması gerektiğini belirtiyor. İlk olarak, devletin tütün ve alkol satış noktalarındaki denetimleri artırması ve cezai yaptırımları daha etkili hale getirmesi gerekmektedir. Ayrıca, özellikle küçük işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırılması ve satış esnasında kimlik kontrolünün zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir.

Öte yandan, toplumda tütün ve alkolün zararlarına dair farkındalık yaratıcı eğitim programlarının arttırılması, gençlerin bu ürünlere olan eğilimlerini azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Okullarda düzenlenecek seminerler ve medya kampanyaları ile gençlerin bu maddelerin riskleri hakkında daha bilinçli olmaları sağlanabilir.

