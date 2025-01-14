Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ticaretiyle uğraşanlardan alınacak teminat bedelleri belirlendi.
Sigara ve makaron kategorileri için teminatlar
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Sigara: Yıllık teorik üretim kapasitesi
- 20 milyar adede kadar olanlardan: 57 milyon 572 bin TL
- 20-40 milyar adede kadar olanlardan: 64 milyon 768 bin TL
- 40 milyar adetten fazla olanlardan: 71 milyon 965 bin TL
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Makaron:
- 3 milyar adede kadar olanlardan: 57 milyon 572 bin TL
- 3-4 milyar adede kadar olanlardan: 64 milyon 768 bin TL
- 4 milyar adetten fazla olanlardan: 71 milyon 965 bin TL
Diğer ürün kategorileri için belirlenen teminatlar
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Nargilelik Tütün Mamulleri:
- 300 tona kadar: 7 milyon 196 bin TL
- 300-600 ton arası: 14 milyon 393 bin TL
- 600 tondan fazla: 21 milyon 589 bin TL
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Puro ve Sigarillo:
- 50 tona kadar: 14 milyon 393 bin TL
- 50-100 ton arası: 21 milyon 589 bin TL
- 100 tondan fazla: 28 milyon 786 bin TL
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Pipoluk Tütün Mamulleri:
- 200 tona kadar: 5 milyon 757 bin TL
- 200-400 ton arası: 11 milyon 514 bin TL
- 400 tondan fazla: 14 milyon 393 bin TL
Alkollü içecekler için teminatlar
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Fermente Alkollü İçecekler:
- 20 bin litreye kadar: 719 bin TL
- 20-100 bin litre arası: 1 milyon 439 bin TL
- 100-300 bin litre arası: 2 milyon 878 bin TL
- 300 bin-2 milyon litre arası: 5 milyon 757 bin TL
- 10 milyon litreden fazla: 21 milyon 589 bin TL
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Distile Alkollü İçecekler:
- 20 bin litreye kadar: 719 bin TL
- 2 milyon litreye kadar: 5 milyon 757 bin TL
- 10 milyon litreden fazla: 21 milyon 589 bin TL
Değişiklik ve muafiyetler
- Faaliyet hacimlerinde değişiklik olması durumunda teminat bedelleri yeniden güncellenecek.
- Kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşlara ait işletmeler, yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı teminattan muaf tutulacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ