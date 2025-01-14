Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ticaretiyle uğraşanlardan alınacak teminat bedelleri belirlendi.

Sigara ve makaron kategorileri için teminatlar

Sigara: Yıllık teorik üretim kapasitesi 20 milyar adede kadar olanlardan: 57 milyon 572 bin TL 20-40 milyar adede kadar olanlardan: 64 milyon 768 bin TL 40 milyar adetten fazla olanlardan: 71 milyon 965 bin TL

Makaron: 3 milyar adede kadar olanlardan: 57 milyon 572 bin TL 3-4 milyar adede kadar olanlardan: 64 milyon 768 bin TL 4 milyar adetten fazla olanlardan: 71 milyon 965 bin TL



Diğer ürün kategorileri için belirlenen teminatlar

Nargilelik Tütün Mamulleri: 300 tona kadar: 7 milyon 196 bin TL 300-600 ton arası: 14 milyon 393 bin TL 600 tondan fazla: 21 milyon 589 bin TL

Puro ve Sigarillo: 50 tona kadar: 14 milyon 393 bin TL 50-100 ton arası: 21 milyon 589 bin TL 100 tondan fazla: 28 milyon 786 bin TL

Pipoluk Tütün Mamulleri: Güçlü ABD istihdamı, doları zirveye taşıdı: Endeks 110’u geçti! 200 tona kadar: 5 milyon 757 bin TL 200-400 ton arası: 11 milyon 514 bin TL 400 tondan fazla: 14 milyon 393 bin TL



Alkollü içecekler için teminatlar

Fermente Alkollü İçecekler: 20 bin litreye kadar: 719 bin TL 20-100 bin litre arası: 1 milyon 439 bin TL 100-300 bin litre arası: 2 milyon 878 bin TL 300 bin-2 milyon litre arası: 5 milyon 757 bin TL 10 milyon litreden fazla: 21 milyon 589 bin TL

Distile Alkollü İçecekler: 20 bin litreye kadar: 719 bin TL 2 milyon litreye kadar: 5 milyon 757 bin TL 10 milyon litreden fazla: 21 milyon 589 bin TL



Değişiklik ve muafiyetler

Faaliyet hacimlerinde değişiklik olması durumunda teminat bedelleri yeniden güncellenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşlara ait işletmeler, yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı teminattan muaf tutulacak.