Tuvalette Doğurduğu Bebeğini Çöpe Atan Anne Tahliyesini Istedi Pişmanım

Kastamonu’da, 9 aylık hamileliğini ailesinden saklayan ve tuvalette doğurduğu bebeğini çöp poşetine sararak konteynerin yanına bırakan 18 yaşındaki Cansu Ç., mahkemede savunma yaptı.

Bebek sağlık ekibi tarafından kurtarıldı

Olay, 2 Kasım 2023’te Kuzeykent Mahallesi’nde yaşandı. Çöp konteyneri yanında bulunan erkek bebek, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun düzelmesi üzerine koruma altına alındığı açıklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi ve genç kadın tutuklandı.

“Öldüğünü zannettim, çok pişmanım”

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada SEGBİS ile savunma yapan Cansu Ç., suçlamaları reddetti:

“Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannedip babama çöpe bıraktırdım. Psikolojik olarak iyi değilim, çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum.”

Cansu Ç., mahkemeden adli kontrol ya da ev hapsi talebinde bulunarak çocuğunu görmek istediğini ifade etti.

Savcı ve müdahil avukat talepleri

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, Cansu Ç.’nin tutukluluk halinin devamını ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili kesin rapor alınmasını talep etti. Kastamonu Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü avukatı ise cezalandırma talebini yineledi.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

Mahkeme, Cansu Ç.’nin tutukluluğunun devamına ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili kesin raporun beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.