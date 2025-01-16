TÜVTÜRK, Türkiye'deki araç muayene işlemleri için güvenlik önlemlerini artırma amacıyla önemli bir adım attı. İstasyonlarına "Görüntü ve ses kaydı almak yasaktır" yazılı tabelalar asarak, bu alanda yeni bir yasak uygulamaya başladı. Bu karar, milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyen bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Araç muayene ücretlerine zam yapıldı

2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki araç sayısının 30 milyonu geçmesiyle birlikte, araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapıldı. Bu zam, araç sahipleri arasında büyük tepkilere yol açtı ve muayene ücretlendirme politikaları ile ödeme yöntemlerine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

TÜVTÜRK'e yönelik komisyon iddiaları büyüyor

TÜVTÜRK'ün muayene işlemleri sırasında banka ve kredi kartı ödemelerinden komisyon kesintisi yaptığına dair uzun süredir iddialar bulunuyor. Trabzon ve Giresun’daki yerel mahkemeler, TÜVTÜRK'ün bu kesintileri yasa dışı olarak değerlendirmiş ve ödemelerin faiziyle iade edilmesine karar vermişti. Ancak yeni asılan tabelalar, tartışmaları daha da körükledi. Tabelalarda yer alan "İstasyon sınırları içinde herhangi bir kayıt cihazıyla görüntü ve ses kaydı almak, yayınlamak ve paylaşmak izne tabidir" ifadesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü

Yeni uygulama, sosyal medya kullanıcıları tarafından şeffaflık endişesiyle eleştirildi. Birçok kişi, bu kısıtlamaların, araç sahiplerinin komisyon iddialarını belgelemelerini engellemek amacıyla getirildiğini savundu. Kullanıcılar, kayıt yapmanın engellenmesinin, iddiaların ispatını zorlaştıracağını belirtti.

TÜVTÜRK'ten resmi açıklama

TÜVTÜRK, komisyon alındığı iddialarını reddederek resmi bir açıklama yaptı. Şirket, kredi ve banka kartı ile yapılan ödemelerin, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir firma aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, bu hizmet için firma tarafından bir 'hizmet bedeli' alındığını vurguladı ve TÜVTÜRK olarak araç muayene ücreti dışında herhangi bir ek ücret alınmadığını açıkladı.