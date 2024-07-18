45 yıldır hayata geçirdiği yenilikler ve sunduğu katkılarla fuarcılık sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan Tüyap, 45. yıl mesajını “Mirasımız Gelecek” diyerek verdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, bugün Türkiye’de 12 şehirdeki satış ağının yanı sıra yurt dışında da Moskova, Tahran, Ljubljana, Belgrad, Tiflis ve Üsküp ofisleri ve 27 ülkedeki temsilcilik ağıyla, dünyada ve ülkemizde fuarcılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından birisi haline geldi.

Tam 45 yıldır onlarca sektörde fuar düzenleyen Tüyap, bu fuarlarda katılımcı ve ziyaretçiler arasında kurulan önemli iş bağlantıları sayesinde ülke ekonomisine her geçen yıl daha da fazla katkı sağlıyor.

Sektörlerin ihracat bağlantısı için önemli bir ticari buluşma platformu yaratan fuarlar, Tüyap’ın 45 yıllık deneyimiyle serüvenine devam ediyor. Tüyap Fuarcılık Grubu, kurulduğu ilk günden bu yana yurt içinde 1.952 ve yurt dışında 40 ülkede 214 adet olmak üzere toplam 2.166 fuar düzenledi. Bu fuarlarda 128 ülkeden 363.316 katılımcı kuruluşa, 206 ülkeden 74.153.717 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

KÜRESEL TİCARETİN BULUŞMA NOKTASI

Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, Tüyap’ın 45. yıl dönümüyle ilgili, tüm paydaşlarla birlikte gelişerek, büyüyerek 45 başarılı yılı geride bıraktıklarını anlattı.

Yarım asırlık tecrübe ve birikimle dünyanın dört bir yanından firmaları bir araya getirerek, sektörlerin gelişmesine ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunduklarını belirten Öztop, "45 yıldır hep daha iyisinin peşindeyiz ve paydaşlarımıza olağanüstü deneyimler sunuyoruz. Dijital dönüşüme uzun senelerdir yaptığımız yatırımlar ile fuarlarımızdaki iş bağlantılarını yüz yüze olduğu kadar dijital dünyaya da taşıdık. Geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile sektör profesyonellerine yıl boyu iş bağlantıları kurma imkanı sunuyoruz. Web ve mobilden erişilebilen platformlarımızda fuar katılımcıları ürün ve hizmetlerini 365 gün sergiliyor, akıllı B2B eşleştirme sistemi ile ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan iletişim kanallarını kullanıyor. Alım heyetleri de yine akıllı eşleştirme sistemi ile online görüşmeler yapabiliyor. Ülkemiz sınırlarını aşarak global bir oyuncu olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezimiz, Türkiye’nin ilk sıfır karbon emisyonlu fuar merkezi haline geldi. Sürdürülebilirlik olmazsa olmazımız. Geleceğe anlamlı bir miras bırakmakta da kararlıyız. Bu sayede, 45. yılımızda kendimizden emin bir şekilde “Mirasımız Gelecek” diyebiliyoruz. Farklı sektörlerin ticaretine yeni projelerle katkı sunmaya, çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya her daim aynı tutkuyla devam edeceğiz" diye konuştu.