İSTANBUL (AA) - OKTAY ÖZDEMİR - Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, 2024'ün ilk yarısında ev sahipliği yaptıkları 29 fuarda 43 ülkeden 5 bin 252 katılımcı firmayı ve 158 ülkeden 1 milyon 448 bin 847 ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öztop, asıl hedeflerinin fuarların niteliğini geliştirmek, katılımcı ve ziyaretçi sayısını artırarak mevcut iş potansiyelini ve sektör içi paylaşımı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Öztop, "Başarılı geçen 2023'ün ardından aynı heyecan ve azimle başladığımız yılın ilk yarısında, ev sahipliği yaptığımız 29 fuarda 43 ülkeden 5 bin 252 katılımcı firma, 158 ülkeden 1 milyon 448 bin 847 ziyaretçi ağırladık. Geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırma yaparsak, katılımcı sayısında yaklaşık yüzde 42, ziyaretçi sayısında ise yüzde 8 artış yakaladık." ifadelerini kullandı.

Öztop, milyonlarca iş insanını, ticaretlerine yıl boyu devam edebilmeleri adına hem yurt içi hem de yurt dışında 29 farklı fuarda buluşturmayı başardıklarını kaydetti.

- "29 fuarımızın 13'ü uluslararası statüdeki fuarlardı"

Öztop, ilk 6 ayda mobilya, kitap, makine, tarım, sanayi, tekstil, kırtasiye, inşaat yan sanayileri gibi 20'ye yakın sektörde organizasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, 1'i milli katılım organizasyonu olmak üzere inşaat, yan sanayileri ve ekipmanları sektöründe 6 fuar, kitap sektöründe de 3 fuar düzenlediklerini ifade etti.

Fuarların uluslararası statüde olmasının iş potansiyelini artırdığına işaret eden Öztop, uluslararası fuarların; bölgesel üreticilerin, markaların, firmaların sesini yurt dışında da duyurmasını sağlayan çok önemli bir katma değer olduğunu kaydetti.

Zeynep Ünal Öztop, Moskova, Tahran, Ljubljana, Belgrad, Tiflis ve Üsküp ofislerinin ve 27 ülkedeki temsilcilik ağlarının gücüyle fuarlarının uluslararası yolculuğunu önemsediklerini söyleyerek, ilk 6 aydaki 29 fuarın 13'ünün uluslararası statüdeki fuarlar olduğunun bilgisini paylaştı.

Öztop, fuar planlamalarını bölgelerin güçlü yönlerini ortaya çıkaracak şekilde yaptıklarını ve son dönemdeki fuarlara olan ilgi ve katılımda olumlu bir artış gözlemlediklerini dile getirerek, bunun hem sektörlerin canlılığını hem de fuarların önemini ve değerini açıkça gösterdiğini belirtti.

Anket değerlendirmelerine göre fuarlarına katılan firmaların ve fuarlarını ziyaret eden iş insanlarının yüzde 80'inden fazlasının çok memnun olduklarını gözlemlediklerini kaydeden Öztop, "Bunu da göz önünde bulundurarak, fuarlarımızın Tüyap'ın beklentilerinin ötesinde, müşteri beklentilerini de karşılamış olması bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.

- "Yılın ikinci yarısı da dolu geçecek"

Öztop, yılın ikinci yarısının da dolu geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, eylülde mobilya ve yatak yan sanayi alanında İntermob, makine ve takım tezgahları alanında Maktek Avrasya var. Ekimde ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektöründe WoodTech, eş zamanlı gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı ve Food-Tech Eurasia fuarları olacak. Kasımda ise Tüyap'la özdeşleşmiş İstanbul Kitap Fuarı, MÜSİAD Expo ve üç sektörde eş zamanlı gerçekleşecek Avrasya Pencere, Avrasya Cam ve Avrasya Kapı fuarları olacak. Aralık ayında İstanbul'daki son fuarlarımız ise Plast Eurasia ve Karavanist olacak."



