Adana’nın Sarıçam ilçesindeki Çatalan Caddesi üzerindeki katı atık bertaraf merkezinde korkunç bir olay yaşandı. Çalışanların çöp ayrıştırma işlemi yaptığı sırada, yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Olayın ardından hemen ihbar yapıldı ve olay yerine gelen polis ekipleri, bebek cesedini Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Bebeğin çöpe atıldığı belirlendi

İlk incelemelerde, bebeğin çöpe atılmadan önce sağ olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Çalışmalar sonucunda, bebeğin çöp konteynerine bırakıldıktan sonra çöp aracıyla katı atık bertaraf merkezine taşındığı tespit edildi. Polis, bebeğin kim tarafından çöpe atıldığını ve sağ olup olmadığını belirlemek için detaylı soruşturma başlattı.

Soruşturma devam ediyor

Polis, olayla ilgili olarak çok yönlü bir inceleme yürütüyor. Bebek cesedinin bulunmasıyla birlikte, bebeğin doğum şartları, kimliği ve onu çöpe atan kişinin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma yapılıyor.