Aksaray’da 5 Temmuz Dünya Badminton Günü, milli sporcu Halime Yıldız’ın Tuz Gölü’nde gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle kutlandı. Doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engeli bulunan Yıldız, gün batımında hocalarıyla birlikte badminton oynayarak hem farkındalık yarattı hem de moral depoladı.

Tuz Gölü'nde Badminton: zor ama anlamlı

Milli sporcu Halime Yıldız, Eskil ilçesinde Tuz Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde yapılan idmanın oldukça zorlu olduğunu belirtti. “Tuz Gölü'nde badminton oynamak, Aksaray’ı, Tuz Gölü'nü ve badmintonu birleştirip farkındalık yaratmak amacıyla yaptığımız bir etkinlikti. Tuz Gölü'nde badminton oynamanın gerçekten çok zor olduğunu gördüm,” diyen Yıldız, bu özel günün anlamını vurguladı.

Paralimpik hedefler: Paris 2024

44 yaşındaki milli sporcu Halime Yıldız, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yıldız, Paralimpik Badminton SL3 Kadınlar kategorisinde dünya ikinciliği ve üçüncülüğüne sahip. Avrupa oyunlarında ise birçok turnuvada birinci olan Yıldız, Paris’teki Olimpiyatlar için kota almayı başardı. Yıldız, “Oradaki hedefim Aksaray ve Türkiye adına altın madalya kazanmak ve ülkemi gururlandırmak. Bunun için çok emek veriyoruz ve çok güzel bir ekibim var,” şeklinde konuştu.

Destek ve teşekkür

Halime Yıldız, başarılarına katkı sağlayan destekçilere teşekkür ederek, “Beni valimiz, belediye başkanımız destekliyor. Destek sağlayan herkese teşekkür ederim,” dedi. Yıldız'ın bu özel etkinliği, hem spor dünyasında hem de yerel halk arasında büyük ilgi gördü.