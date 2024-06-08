Araştırmacılar, Birleşik Krallık Biyobankası'ndan 30 ile 70 yaşları arasındaki 215,832 yetişkinin verilerini inceledi.

Araştırmaya katılanların sağlık kayıtları ve idrar örnekleri incelendi. Bu kişilerden 10,839'u zaten egzama teşhisi almıştı. Yayımlanan araştırmada, sodyumun ciltte depolandığına ve vücutta iltihaplanmayı tetikleyebileceğine dikkat çekildi. Egzama, deride kaşıntı, kızarıklık ve döküntülerle karakterize edilen bir cilt hastalığıdır.

Araştırma sonuçlarına göre, günlük tuz tüketimindeki her 1 gram artış, egzama teşhisi alma olasılığını %11 artırırken, egzamanın şiddetini %16 oranında artırdığı belirlendi. Ancak araştırmanın başyazarı Katrina Abuabara, yüksek miktarda tuz tüketiminin doğrudan egzamaya neden olduğunu söylemenin zor olduğunu belirtti.

Abuabara, "Tüm egzama vakalarının tuz tüketimiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bence bu, muhtemelen bazı insanlar için tetikleyici unsurlar arasında yer alıyor" dedi. Egzama hastalarında tuz tüketiminin azaltılmasının egzamanın şiddetini hafifletip hafifletmeyeceği hala bilinmemektedir.

Araştırmacılar, ABD'de özellikle fast food sektöründe ürünlerde yüksek miktarda tuz kullanıldığına dikkat çekti. Ülkede 31 milyon kişi egzama hastası ve gelecekte ABD'de her 10 kişiden 1'inde egzama görülebilir.

Amerikalı dermatolog Saranya Wyles, çalışmanın tuz tüketimi ve egzama arasındaki ilişkinin araştırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti, ancak sonuçların henüz nihai olmadığını vurguladı.