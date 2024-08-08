Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi destekli "Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın Projesi" kapsamında sera naylonları hak sahiplerine teslim edildi.

Sera naylonları teslim edildi

Ayvacık ilçesindeki Tuzla köyünde düzenlenen törenle, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen "Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın Projesi" çerçevesinde sera naylonları sahiplerine verildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törende projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Projenin çiftçilerimize ve üreticilerimize bol üretim ve kazanç getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Seraların ekonomiye katkısı

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, seraların açık alana göre daha fazla ürün alınmasını sağladığını ve yıl boyunca taze sebze meyve sunma imkanı tanıdığını belirtti. Türkarslan, ilde 354 üreticiye ait 1009 dekar sera alanının bulunduğunu ve bu seraların yıllık 206 milyon TL’den fazla ekonomik katkı sağladığını ifade etti. Proje ile, çeşitli nedenlerle naylonları hasar görmüş seraların yenilenmesi ve üretime kazandırılması amaçlanıyor.

Proje ile 77 üreticiye daha sera naylonu

Türkarslan, 2023 yılında yüzde 70 Bakanlık ve İl Özel İdaresi, yüzde 30 üretici katkısıyla yürütülen projede, 10 ilçede 119 üreticinin 147 dekar serasının 63 bin 109 kilogram naylon kullanılarak yenilendiğini açıkladı. Yoğun talep üzerine bu yıl da 77 üreticiye 36 bin 174 kilogram sera naylonu teslim edileceğini belirtti.

Törene, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve yerel üreticiler katıldı.