Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç kaldırıma ve ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeritten gelen otomobile vurarak takla attı. Kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır şekilde hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası cadde üzerinde trafik kontrollü şekilde sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, Rauf Orbay Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. G.G. yönetimindeki 34 HPF 685 plakalı araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, önce kaldırıma ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı, ardından da karşı şeritten gelen 34 BTY 982 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Araçta sıkışan yaralılar

Çarpmanın etkisiyle G.G.'nin kullandığı araç ters döndü ve araç içerisindeki sürücü ve iki yolcu sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücünün bacağında kırıklar olduğu belirtilirken, diğer yolcular ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığının anlattıkları

Olay sonrasında kaza alanına gelen Mustafa Yıldız isimli görgü tanığı, “Geldiğimizde araçlar bu haldeydi. Bir araç ağaca vurup 20 metre kadar sürüklenmiş. İçinden ağır yaralı çıkardılar. Diğer yaralıların durumları iyi görünüyordu, ancak biri çok ağırdı, bacağı kırılmıştı ve yüzünden kan geliyordu,” dedi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cadde üzerinde trafiği kontrollü olarak yönlendirdi. İtfaiye ekipleri ise kaza yapan araçları güvenli bir şekilde kaldırdı. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelere devam ediyor.