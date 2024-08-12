İstanbul Tuzla'da, Tepeören Mahallesi'nde dün bir villanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti. Olay, villa inşaatında kanal döşemesi için yapılan kazı sırasında gerçekleşti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, işçiler C.Ö. ve S.İ.'nin kanal borusu temizliği yapmak amacıyla 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indiği sırada toprak kayması meydana geldiği ve ikisinin de göçük altında kaldığı belirtildi.

Olay sonrasında E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri ile S.A. ve K.A. isimli kırıcı operatörleri gözaltına alındı. Müteahhit M.Z.V.'nin ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan dört kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.