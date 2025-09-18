İzmir’de yer altı suyu kaynakları, kentleşme, kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle ciddi tehdit altında. İYTE Su Kaynakları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, Halkapınar ve Menemen Ovası gibi kritik kaynaklardan acil su temini ve korunma önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.

İzmir’in su durumu

İzmir’de barajlardaki su seviyesi ciddi şekilde düştü. Planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanan kentte içme ve kullanma suyunun yaklaşık yüzde 95’i yer altı suyu kaynaklarından sağlanıyor. Prof. Dr. Baba, yoğun kentleşmenin ve geçirimsiz yüzeylerin yer altı suyu beslenmesini engellediğini belirtti.

Tuzlanma ve çevresel riskler

Aşırı yer altı suyu çekimi, kıyı bölgelerinde tuzlanma riskini artırıyor. Tuzlu suyun içme ve sulama amaçlı kullanımı hem sağlık hem de tarımsal üretim açısından tehdit oluşturuyor. Menemen Ovası’ndaki tarım alanları ve tatlı su ekosistemleri bu durumdan en çok etkilenebilecek bölgeler arasında.

Önerilen önlemler

Prof. Dr. Baba, yer altı suyu akiferlerinin potansiyelinin belirlenmesi ve düzenli olarak izlenmesini önerdi. Öne çıkan önlemler şunlar:

Halkapınar ve Menemen Ovası kaynaklarının korunması

Kaynaklardan ihtiyaç halinde su temin edilmesi

Düşük tuzluluk seviyesindeki su kaynaklarının arıtılarak sisteme eklenmesi

Arıtılmış atık suların tarımda kullanılması

Orta vadede deniz suyunun arıtılarak kullanılması veya akiferlere verilmesi

Türkiye genelinde yer altı suyu durumu

Prof. Dr. Baba, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer altı suyu seviyelerinin düşmekte olduğunu belirtti. Ani ve yoğun yağışların yüzey akışını artırdığı, toprağa sızan su miktarını azalttığı ve tarımsal kirleticilerin su kalitesini bozduğunu aktardı.

Ulusal dayanışma çağrısı

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için toplumsal katılım ve yönetişim kalitesinin artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Baba, Avrupa’daki örnekleri işaret ederek bütüncül planlamanın önemine dikkat çekti.