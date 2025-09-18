İzmir’de yer altı suyu kaynakları, kentleşme, kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle ciddi tehdit altında. İYTE Su Kaynakları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, Halkapınar ve Menemen Ovası gibi kritik kaynaklardan acil su temini ve korunma önlemleri alınması gerektiğini vurguladı.
İzmir’in su durumu
İzmir’de barajlardaki su seviyesi ciddi şekilde düştü. Planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanan kentte içme ve kullanma suyunun yaklaşık yüzde 95’i yer altı suyu kaynaklarından sağlanıyor. Prof. Dr. Baba, yoğun kentleşmenin ve geçirimsiz yüzeylerin yer altı suyu beslenmesini engellediğini belirtti.
Tuzlanma ve çevresel riskler
Aşırı yer altı suyu çekimi, kıyı bölgelerinde tuzlanma riskini artırıyor. Tuzlu suyun içme ve sulama amaçlı kullanımı hem sağlık hem de tarımsal üretim açısından tehdit oluşturuyor. Menemen Ovası’ndaki tarım alanları ve tatlı su ekosistemleri bu durumdan en çok etkilenebilecek bölgeler arasında.
Önerilen önlemler
Prof. Dr. Baba, yer altı suyu akiferlerinin potansiyelinin belirlenmesi ve düzenli olarak izlenmesini önerdi. Öne çıkan önlemler şunlar:
-
Halkapınar ve Menemen Ovası kaynaklarının korunması
-
Kaynaklardan ihtiyaç halinde su temin edilmesi
-
Düşük tuzluluk seviyesindeki su kaynaklarının arıtılarak sisteme eklenmesi
-
Arıtılmış atık suların tarımda kullanılması
-
Orta vadede deniz suyunun arıtılarak kullanılması veya akiferlere verilmesi
Türkiye genelinde yer altı suyu durumu
Prof. Dr. Baba, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer altı suyu seviyelerinin düşmekte olduğunu belirtti. Ani ve yoğun yağışların yüzey akışını artırdığı, toprağa sızan su miktarını azalttığı ve tarımsal kirleticilerin su kalitesini bozduğunu aktardı.
Ulusal dayanışma çağrısı
Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için toplumsal katılım ve yönetişim kalitesinin artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Baba, Avrupa’daki örnekleri işaret ederek bütüncül planlamanın önemine dikkat çekti.