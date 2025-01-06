Program Neden Yayınlanmıyor?

31 Aralık’tan beri ekranlarda olmayan ve Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Yelda Kırçuval tarafından sunulan "Aramızda Kalmasın" programı, yılbaşı tatili nedeniyle ara vermiş olabileceği düşünülüyordu. Ancak, bugünkü yayında da yerine "Gel Konuşalım" adlı programın yer alması, programın geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Kanaldan Henüz Resmi Açıklama Yok

TV8 yönetimi tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Programın takipçileri, sosyal medyada "Aramızda Kalmasın neden yayından kaldırıldı?" ve "Ne zaman geri dönecek?" gibi sorularla durumu tartışıyor.

Müge Dağıstanlı Erdoğan Kimdir?

Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Müge Dağıstanlı Erdoğan, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü mezunu olan Erdoğan, birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Televizyonda ise "2. Sayfa" ve "Renkli Sayfalar" gibi programlarla adından söz ettirdi.

Programın akıbetiyle ilgili gelişmeleri takip etmek için TV8’den gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. "Aramızda Kalmasın" geri dönecek mi?