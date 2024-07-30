Twitch, mobil uygulamasında köklü bir değişikliğe giderek kullanıcı deneyimini tamamen yeniliyor. Mart ayında yapılan duyurunun ardından, uygulamanın büyük bir revizyondan geçtiği resmi olarak açıklandı. Bu yeniliklerle, Twitch kullanıcıları daha modern ve işlevsel bir deneyimle karşılaşacak.

Twitch'in mobil uygulaması artık daha modern

Twitch'in izlenme verilerine göre, platformun geniş kullanıcı kitlesinin %50'den fazlası mobil uygulamayı tercih ediyor. Bu kullanıcıların %40'ı ise yalnızca mobil uygulama üzerinden Twitch'i kullanıyor. Bu durum, mobil uygulamanın önemini gözler önüne seriyor ve bu yüzden mobilden yapılan yenilikler büyük bir heyecanla karşılanıyor.

Yeni tasarımla birlikte, Twitch'in mobil uygulaması çok daha modern ve kullanıcı dostu hale geldi. Oynatıcı tamamen yenilenirken, ‘Keşfet’ penceresi de kullanıcı arayüzüyle daha stabil ve şık bir hale getirildi. Artık kullanıcılar, takip ettikleri kanallardan kimlerin canlı yayında olduğunu sol üst köşedeki takip sekmesine dokunarak kolayca görebilecekler.

Yeni özellikler ve işlevler

Twitch'in yeni mobil uygulamasında öne çıkan özellikler şunlar:

Canlı Yayın Takibi: Kullanıcılar, takip ettikleri kanallardan kimlerin canlı yayında olduğunu kolayca görebilecek.

Klipler Sekmesi: Klipleri görmek için yeni bir sekme sunularak, anında erişim sağlanabilecek.

Hikayeler Paneli: Instagram benzeri hikayeler paneli ile takip edilen yayıncıların paylaşımlarına hızlıca ulaşılabilecek.