Boks dünyasının efsanevi isimlerinden Tyson Fury, 36 yaşında boks kariyerine son verdiğini duyurdu. Britanyalı ağır sıklet boksör, yaptığı açıklamada, "Merhaba millet, bunu kısa ve basit tutacağım. Boksu bıraktığımı duyurmak istiyorum. İnanılmaz bir yolculuktu" ifadelerini kullandı.

Kariyer başarıları

Tyson Fury, WBC ağır sıklet unvanını 2020-2024 yılları arasında elinde tutarak, bu dönemde boks tarihine adını yazdırdı. Kariyeri boyunca çıktığı 37 profesyonel maçın 34’ünü kazanan Fury, 24’ünde rakiplerini nakavtla mağlup etti. Efsanevi boksör, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle ringlere veda etti.

Son maçını kaybetti

Fury, son olarak Oleksandr Usyk ile karşı karşıya gelmiş ve bu mücadelede mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından boksu bırakma kararı alan Fury, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattığı kariyerine nokta koydu.