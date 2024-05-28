Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş ve beraberindeki heyet, Başkan Eyüp Kahveci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyaret esnasında TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Başkan Kahveci’ye görevinde başarılar diledi ve TZOB olarak destekçi olduklarını belirtti. Görüşmede, şehrimizdeki tarım faaliyetlerinin mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kahveci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.



Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.

Editör: Sude Kula