Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday ve arpa rekoltesindeki düşüşü dikkate alarak müdahale alım fiyatlarının yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, 2023-2024 üretim sezonunda yaşanan iklimsel dalgalanmaların ürün verimini olumsuz etkilediğini belirtti.

İklim şartları üretimi vurdu

Bayraktar, bahar aylarındaki düzensiz yağışlar ve ani sıcaklık artışlarının bitki gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti. "Ani sıcaklık değişimleri bitkilerde strese neden oldu. Bu durum verim kaybına yol açtı," diyen Bayraktar, sıcaklık stresine dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesinin önemine değindi. Sulama ihtiyacının artmasıyla üretim maliyetlerinin de yükseldiğini ekledi.

Düzensiz yağışlar tarımsal üretimi tehdit ediyor

Ülke genelindeki yağış miktarlarını paylaşan Bayraktar, hububatın en çok suya ihtiyaç duyduğu aylarda düzensiz yağışların tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirtti. "Hasat, başta Adana olmak üzere Çukurova'da tamamlandı. Ancak, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde çiftçilerimiz umduklarını bulamadı," dedi. Bayraktar, arpa rekoltesinde %15, buğday rekoltesinde ise %8-10 oranında düşüş beklendiğini açıkladı.

"Müdahale alım fiyatlarına acil revize"

Bayraktar, serbest piyasada arpa ve buğday fiyatlarının müdahale alım fiyatlarının altında kaldığını belirtti. "Arpa fiyatları %7,7, buğday fiyatları ise %6 geriledi. Ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarında ciddi düşüşler gözlendi," dedi. Özellikle küçük aile işletmelerinin ürünlerini düşük fiyata satmak zorunda kaldığını belirten Bayraktar, müdahale alım fiyatlarının acilen revize edilmesi gerektiğini vurguladı.