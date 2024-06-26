U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek.

Bu prestijli etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Tayland, Hollanda, Zimbabve, Yunanistan, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Macaristan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Malta, İspanya, Çin, İtalya ve Çekya gibi 21 ülkenin takımları katılacak. Şampiyonaya katılan takımlar, hazırlıklarını Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu’nda sürdürüyor.

"Misafirperverlikten memnun ayrılacaklarına inanıyorum”

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, şampiyonanın Manisa'nın turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “2023 yılında Manisa’da Sutopu Avrupa Şampiyonası düzenledik ve çok güzel geçti. Bu yıl da Sutopu Dünya Şampiyonası’nı gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Manisa’ya çok önemli tesisler kazandırdı. Bunlardan biri de uluslararası müsabakaların yapıldığı Olimpik yüzme havuzudur. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular ve antrenörlerin Manisa’nın spor tesislerinden ve misafirperverliğinden oldukça memnun ayrılacaklarına inanıyorum” dedi.

"Şampiyonaya hazırız"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise şampiyona için gerekli tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığını vurguladı. Öztürk, “Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi, dünya standartlarında bir tesis olup, sporcularımızın en iyi şartlarda yarışmalarına imkan tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Şampiyonaya hazırız. Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalar sporseverleri bekliyor. Tüm ekiplere başarılar diliyorum” diye konuştu.