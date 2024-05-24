İzmirli futbolseverlerin yakından tanıdığı 3 genç futbolcu, U18 Milli Takımı'nda ülkemizi temsil edecek. Altay'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Altınordu'da top koşturan 18 yaşındaki Ege Arslan ve Bucaspor 1928'de görev yapan 17 yaşındaki santrfor Arda Usluoğlu, ay-yıldızı ekibin başarısı için ter dökecek. Teknik direktörlüğünü Sabri Sarıoğlu'nun yaptığı U18 Milli Takımı, 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak U18 Milliler Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Özbekistan ve Norveç ile karşılaşacak.

Editör: Adnan Karabulut