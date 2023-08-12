19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan ve Macaristan’ın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan karşılaşmada milliler, ilk iki seti 25-20 ve 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti. ABD, 3'üncü seti 22-25, 4'üncü seti ise 16-25'lik skorlarla kazanarak karşılaşmayı final setine taşıdı. Son sette daha iyi bir oyun ortaya koyan ABD, seti 10-15 kazanarak karşılaşmada durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyon oldu. Bu sonucun ardından 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2007 yılının ardından tarihinde 2'nci kez Dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



Öte yandan milli oyunculardan Begüm Kaçmaz, En İyi Orta Oyuncu; Beren Yeşilırmak ise En İyi Pasör Çaprazı seçilerek turnuvanın rüya takımında yer aldı.



