2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, B Grubu'nun ilk maçında Fransa ile karşılaştı. Belfast'taki Seaview Stadyumu'nda oynanan maçta Türkiye, Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'ndaki ilk grup maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Türkiye'nin tek golünü 5. dakikada Yiğit Fidan kaydetti. Fransa'nın gollerini ise 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada Jeremy Jacquet penaltıdan attı.

5. Dakika: Türkiye, Yiğit Fidan'ın attığı golle maçta öne geçti. Fidan, ceza sahası içinde güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

65. Dakika: Fransa, Lucas Michal'ın attığı golle eşitliği sağladı. Bu gol, Fransa'nın maçı dengeye getirmesine yardımcı oldu.

86. Dakika: Jeremy Jacquet, penaltı atışıyla Fransa'ya galibiyeti getiren golü attı ve maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Genç Milli Takım Antrenörü Erdal Güneş ve T.C. Edinburg Başkonsolos Vekili Demet Kayaoğlu tribünden takip etti.

Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ikinci maçında 19 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak. Bu maç, Türkiye'nin grup aşamasındaki şansını belirlemede kritik bir rol oynayacak.

Fransa karşısında alınan mağlubiyete rağmen, Türkiye'nin gösterdiği performansın ilerleyen maçlar için umut verici olduğu belirtildi. Millilerin İspanya karşısındaki performansı, grup aşamasında üst tura çıkma şansını belirleyecek.