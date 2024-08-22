UBS, yayımladığı yeni bir notta emtia piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Altın fiyatları yükseliyor: Yatırımcılara tavsiyeler

UBS analistlerine göre, altının fiyatı Eylül 2024 sonu tahminlerinden önce 2.500 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Altının ons fiyatının, yıl sonunda 2.600 dolara ulaşabileceği öngörülüyor. UBS, 2025'in ikinci yarısına kadar ise altının 2.700 dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Bu yükselişin arkasındaki temel faktörlerden biri, altın ETF'lerine yönelik artan talep.

UBS, merkez bankalarının yılın geri kalanında ve 2025 yılında da altın alımlarına devam edeceğini ancak bu alımların yılın ilk yarısındaki hızda olmayacağını öngörüyor. Analistler, Singapur ve Çin'in altın rezervlerinde küçük satışlar yapmasına rağmen, Çin'in son üç aydır rezervlerinde önemli bir değişiklik yapmadığını belirtiyor.

Yatırım ürünleri ve stratejiler

UBS, yatırımcılara altın ETF'lerine yönelmenin yanı sıra, uzun vadeli altın tahvilleri ve fiziksel altın yatırımlarını da değerlendirmelerini tavsiye ediyor. Bu ürünler, altının fiyat artışından doğrudan faydalanma potansiyeline sahip.

Brent petrol: Zayıflayan fiyatlar ve beklentiler

Brent petrol vadelilerinde ise UBS, yılın sonuna doğru fiyatların toparlanarak 85-90 dolar bandına ulaşabileceğini öngörüyor. Petrol fiyatları, şu an zayıf istihdam piyasası ve küresel talepteki belirsizlikler nedeniyle düşük seviyelerde seyrediyor.

UBS analisti Giovanni Staunovo, ABD'deki resesyon endişelerinin ve OPEC+’ın arz artırma girişimlerinin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor. Ancak, analistlere göre, yıl sonuna doğru bir toparlanma bekleniyor ve bu durum, yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.