Bankanın altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, CNBC'ye yaptığı açıklamada, 2024 yılı sonu altın fiyat tahminlerini 2.600 dolara yükselttiklerini duyurdu.

Fed faiz indirimi beklentisi altını destekliyor

Teves, altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki en önemli faktörlerden birinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentisi olduğunu belirtti. Ayrıca, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi de fiyatları yukarı çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Altın yatırımcıları için fırsat kapısı mı açılıyor?

Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülmüş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların sığındığı bir varlık olmuştur. UBS'nin altın fiyatlarına ilişkin iyimser tahmini, yatırımcıların dikkatini bu değerli metale çekebilir.