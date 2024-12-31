Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, 2 ocak perşembe günü idrak edilecek Regaip kandili ile başlayacak.

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan üç aylar, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri gibi özel gecelerle birlikte oruç tutma, kur'an-ı kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin yoğun bir şekilde yapılması tavsiye ediliyor. Regaip kandili, rahmeti ve bereketi bol kabul edilen "üç ayların" müjdecisi olarak, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir gecesi ise 26 mart'ta idrak edilecek ve 30 mart'ta Ramazan bayramı kutlanacak.