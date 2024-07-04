Üç büyük küresel banka, Türkiye'nin enflasyon beklentilerini güncelledi. Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JP Morgan, Türkiye'nin haziran ayı enflasyonunu değerlendirirken, dezenflasyon sürecinin olumlu başladığını vurguladılar.

Enflasyon tahminleri

Morgan Stanley

Morgan Stanley, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin iyi bir başlangıç yaptığını ve çekirdek enflasyondaki düşüşün dikkat çekici olduğunu belirtti. Haziran ayındaki yüzde 1,6'lık aylık enflasyon, son 13 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Banka, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,4 olarak güncelledi. Ayrıca, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği öngörülüyor.

Goldman Sachs

Goldman Sachs, enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğünü belirtti. Çekirdek enflasyonun döviz kurlarıyla yakından ilişkili olduğunu ve TL/USD paritesindeki sakinliğin düşük çekirdek enflasyonda etkili olduğunu vurguladı. Hizmet enflasyonunun hala yüksek olmasına rağmen, önümüzdeki aylarda burada da düşüş yaşanabileceği öngörüsünde bulundu. Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıkladı.

JP Morgan

JP Morgan, Haziran ayında enflasyon oranlarının beklenenden daha fazla düştüğünü belirtti. Manşet enflasyon, Mayıs ayında yıllık yüzde 75,5'ten Haziran ayında yüzde 71,6'ya geriledi. Çekirdek mal enflasyonu aylık yüzde 0,1 artarak yıllık yüzde 50,6'ya düşerken, hizmetler enflasyonu yıllık yüzde 95,3'e geriledi. Gıda fiyatları da aylık yüzde 1,8 artış göstererek, yıllık gıda enflasyonu yüzde 68,1'e geriledi. JP Morgan, yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 42,5'e düşmesini bekliyor.