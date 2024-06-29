Bu kapsamda, üç çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi imkanı sağlanması planlanıyor.

Sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara kira yardımı, gıda yardımı, çocuk bakım desteği gibi ek destekler verilecek ve mevcut desteklerin oranları artırılacak.

Hakkaniyete dayalı yeni sosyal yardım modeli

Yeni modelle birlikte, sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve hiçbir kurum tarafından esnetilemeyecek. Hane halkı geliri, mülk sahipliği gibi kriterler göz önünde bulundurularak yardıma gerçekten muhtaç olanların belirlenmesi hedefleniyor.

Üç çocuklu ailelere özel destekler

AK Parti kaynakları, üç çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması ve bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gibi uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti.

Dar gelirliye ucuz konut müjdesi

Hükümet, dar gelirli vatandaşlara ucuz konut sağlamak için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yeni finansal formüller üretilecek. Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.