Borsa İstanbul (BİST), Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA), Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding (METRO) ve Pınar Su (PINSU) hisselerine Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında tedbir uygulayacağını duyurdu. Tedbirler, 20 Ekim–19 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) devrede

BİST’in açıklamasına göre, GIPTA.E, METRO.E ve PINSU.E payları, 20/10/2025 tarihinden 19/11/2025 tarihine kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu olamayacak. Karar, Sermaye Piyasası Kurulu yetkisi ile uygulamaya konuldu.

Hisselerdeki son durum

GIPTA: Son değer 125,9 TL, haftalık değişim -8,97%, aylık değişim -8,77%, yıllık değişim 188,85%

METRO: Son değer 5,05 TL, haftalık değişim -8,01%, aylık değişim 29,16%, yıllık değişim 95,74%

PINSU: Son değer 14,48 TL, haftalık değişim 27,02%, aylık değişim 25,59%, yıllık değişim 116,44%

Tedbirin amacı

BİST’in tedbir kararı, ilgili hisselerdeki ani fiyat dalgalanmalarını önlemek ve piyasa istikrarını korumak amacıyla alındı. Yatırımcılar, belirtilen süre boyunca söz konusu hisselerde açığa satış ve kredili işlemleri gerçekleştiremeyecek.