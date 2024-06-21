Müzik dünyasına taze bir soluk getiren Samida, üç kız kardeşin kurduğu Gürcü bir müzik grubu. Özgün melodileri ve etkileyici sahne performanslarıyla dikkat çeken grup kısa sürede müzikseverlerden büyük beğeni aldı.

Samida, İstanbul’da dünyaya gelen üç kız kardeş; Yudum, Damla, Tamara Şahin tarafından 2016 yılında kurulan Samida, geleneksel Gürcü müziği ile Anadolu ezgilerine modern yorum getirerek dinleyicilere sunuyor.

Gürcü kökenli olan Şahin kardeşler, müzik yolculuklarına küçük yaşlarda başladı. Grubun üyelerinden Yudum Şahin, Gürcü çalgısı panduri ve baspanduri çalıyor. Viyolonsel ve vurmalı çalgılar dersleri de alan Yudum Şahin, aynı zamanda bir orkestrada çellist olarak çalıştı.

Kardeşi Damla Şahin ise erken yaşta flüt ve klarinet dersi aldı. Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden olan babası Bayar Şahin'e sahnede eşlik etti.

Tamara Şahin de ablası Yudum gibi küçük yaşta panduri çalmayı öğrendi; konservatuvarda keman eğitimi aldı.

Müzikal tarz ve ilham kaynakları

Samida’nın müziği, geleneksel Gürcü halk müziği ve modern pop unsurlarının harmanlandığı özgün bir tarzı temsil ediyor. Kardeşler, büyüdükleri coğrafyanın zengin kültürel mirasını müziklerine yansıtarak hem geçmişi hem de geleceği kucaklayan bir müzikal deneyim sunuyor.

Şarkılarında sıkça doğa, aşk ve toplumsal konulara değinen grup, samimi ve içten sözleriyle dinleyicilere hitap ediyor.

İlk albüm ve başarı öyküsü

Samida müzik grubu, 2019 yılında çıkardığı ilk albüm “Alaca” ile müzikseverlerin dikkatini çekti. Albümde yer alan şarkılar, kısa sürede müzik listelerinde üst sıralara tırmandı.

Samida'nın geniş kitleye ulaşması ise 2023'te gerçeleştirdikleri canlı kayıtlarla oldu.

Bu yıl "Çorabını Ördüğüm" "single"ni çıkaran Samida, müziklerinde kullandıkları enstrümanlarla göz kamaştırıyor. Panduri, duduk ve keman gibi geleneksel enstrümanların modern aranjmanlarla birleşmesi, grubun müziğine farklı bir boyut katıyor.

Sahne performansları ve konserler

Samida’nın sahne performansları, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Canlı performanslarda enerjileri ve müzikal yetenekleriyle büyüleyen Şahin kardeşler, sahnede sergiledikleri uyum ve samimiyetle de dikkat çekiyor.

Samida kısa sürede Türkiye'nin farklı şehirlerinde verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Ayrıca yurt dışında da konserler veren Samida, uluslararası alanda da büyük ilgi görüyor.