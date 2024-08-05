Baysak ve Özgiller Aileleri’nin üç nesil kadın sanatçıları Ela Baysak, Elif Baysak, Ayla Özgiller ve Pervin Baysak, "Bir Uçtan Bir Uca D" isimli sergide buluştu. Sergide figüratif ve soyut eserler yer alıyor.

Sanatın nesiller boyu buluşması

Ela, Elif, Ayla ve Pervin Baysak’ın ortak noktası resim sanatı. Bu tutku, onları çeşitli platformlardaki sergilerden sonra şimdi de ortak bir sergide buluşturdu. Serginin teması, "Her şey her şeyle bağlantılıdır; hisler, duygular ve düşünceler biçim değiştirir."

Sanatın renk ve formları

Pervin Baysak’ın fikri olan sergide, romantizmden brutalisme uzanan renk skalasıyla Ela, Elif, Ayla ve Pervin Baysak kendilerini figüratif ve soyut olarak ifade ediyor. Sürrealizm, Dadaizm, Ekspresyonizm ve diğer sanat akımlarından ilham alan sanatçılar, karışık tekniklerle eserlerini sunuyor. Sergide yağlı boya, akrilik, kara kalem, illüstrasyon, kolaj ve enstalasyon gibi çeşitli teknikler bulunuyor.

Sanatın kavramsal zıtlıkları

Sergi, "Kavramsal ve ideolojik anlamda zıt kutuplar aynı gövdede toplanır" temasıyla tanıtıldı. Figür ve soyut kavramlarının iç içe geçişi ve ayrışması ele alınıyor. Sergi, gelenekten geleceğe, çağdaş sanatı çeşitli disiplinlerle harmanlayarak sunuyor.

Sanat bir terapi

Ela Baysak, sergi açılışında katılımcılara teşekkür ederek, "Bu görsel yolculukta eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı sergi ve yetkililerine, müzik ziyafeti sunan Oda Orkestrası Sanatçılarına teşekkür ediyoruz," dedi. Elif Baysak ise, sergi fikrinin babaannesi Pervin Baysak’tan geldiğini belirtti ve sanatın kendisi için bir terapi olduğunu vurguladı.

Sanatçıların biyografileri ve başarıları

Pervin Baysak, 2001’de Şeref Bigalı Atölyesi’nde resme başladı ve çeşitli ustalardan eğitim aldı. Eserleri birçok karma sergide yer aldı. Ayla Özgiller, çocuk yaşlarda başladığı resim yolculuğunda yağlı boya ve suluboya ile çalışıyor. Ela Baysak, çağdaş sanat ve resim alanında birçok prestijli üniversiteden mezun oldu ve çeşitli tekniklerle çalışmalar yapıyor. Elif Baysak, disiplinler arası sanatçı olarak felsefe ve psikolojiyi sanata entegre ediyor.