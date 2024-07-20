Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı plajda son üç saatte denize giren dokuz kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İki metreye ulaşan dalgaların olduğu sahilde denize girmek yasaklanırken, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri vatandaşları sudan çıkardı.

İnkumu tatil beldesinde üç kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plaj, hafta sonunda tatilci akınına uğradı. Denizde iki metreye ulaşan dalgalar oluşurken, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında dokuz kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişiler, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Dalgalara kapılan bir vatandaşın ise halat yardımıyla kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Denizdeki tehlike nedeniyle Bartın Valiliği, İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde denize girmeyi yasakladı. İnkumu tatil beldesinde jandarma ekipleri ve cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri çıkarttı. Güzelcehisar Plajı’nda ise sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, denizde anonslar yaparak, vatandaşların denizden çıkmalarını istedi.

Rüzgarın öğleden sonra şiddetini artırması bekleniyor.